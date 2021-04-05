Adıyaman Kuzey Çevreyolu, OSB'ye ulaşımı rahatlatacak

Şehir içi ulaşım ağını geliştirmek için ciddi projeleri hayata geçirmeye devam eden Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevreyolu'nun ilk çalışmalarına başladı.

Kuzey Çevreyolu çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yolun tamamlanması ile birlikte özellikle OSB'ye giden ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden sanayi bölgesine ulaşabileceğini dile getirdi. Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi bağlantısını sağlayacak olan Kuzey Çevreyolunun ilk kısmında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yetkililerden bilgi aldı.

Karapınar Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından yolla ilgili kısa bir bilgi veren Kılınç, “Karapınar Mahallesi'nde Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesini birbirine bağlayacak olan yolda sürdürülen çalışmalar Kuzey Çevreyolumuzun ilk adımı olacaktır. Bu yolun tamamlanması ile özellikle Organize Sanayi Bölgesine ulaşmak isteyen ağır tonajlı araçlar, şehir merkezine girmeden bu yol ile hedefine ulaşabilecektir. İnşallah bu ve planladığımız diğer projelerimizle halkımızın ihtiyaçlarını karşılayıp, şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” diye konuştu.