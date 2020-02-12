İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman-Malatya karayolu yağan yoğun kar yağışı nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.



Adıyaman-Malatya karayolu, Erkenek Tüneli mevkiinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölge trafik ekipleri ve jandarma ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sürücüler uyarıldı. Karayolları ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar temizleme çalışmalarının ardından karayolu ulaşıma açılacak. Yolun şuan çift yönlü ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.