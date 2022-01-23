İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman-Malatya karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman-Malatya, Sincik-Malatya, Gerger-Narince karayolları yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı trafiğe kapandı.


Adıyaman'da sabah saatlerinde başlayan ve etkisini yoğun bir şekilde devam ettiren kar yağışı ve tipiden dolayı Adıyaman-Çelikhan, Çelikhan-Malatya, Sincik-Malatya ve Gerger-Narince karayolları trafiğe kapandı. Yolların açılması için karayolları ekipleri tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.


Adıyaman-Gölbaşı karayolunda ise trafiğin tek şeritten verildiği ve zincirsiz çıkan araçların ilerlemesine ekipler tarafından izin verilmediği öğrenildi.

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