İhlas Haber Ajansı

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Adıyaman- Malatya Karayolunda yol açma çalışması devam ediyor

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Adıyaman-Malatya Karayolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.


Birkaç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Adıyaman- Çelikhan Karayolu ve Çelikhan- Malatya Karayolunda yol trafiğe kapandı. Kapanan yolların açılması ve ulaşımın yeniden sağlanabilmesi için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Aynı zamanda Sincik- Malatya Karayolu ile Gerger- Narince Karayolunun da ulaşıma kapalı olduğun karayollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için karayolları ekipleri tarafından gece, gündüz denilmeden çalışmalara aralıksız bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

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