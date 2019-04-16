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Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda içlerinde polis, asker ve öğretmenin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.


Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adıyaman merkezli Şanlıurfa, Nevşehir, Gaziantep, Bursa, Elazığ ve Bolu illerinde şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda okuldan atılan 3 askeri öğrenci, meslekten ihraç edilen 4 polis, aktif görevde olan 1 öğretmen, aktif görevde olan 1 astsubay, 2 sivil olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.


Operasyonun örgütün ‘öğrenci evlerine' yönelik olduğu öğrenilirken, gözaltına alınanlar sağlık raporlarının alınmasının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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