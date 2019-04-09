Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Adıyaman merkezli 9 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 şüpheliden 25'i yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Adıyaman merkezli Adana, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Eskişehir, Afyon, Gaziantep ve Kırıkkale'de 27 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi adresinde bulunamadı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin mütevelli, sohbet sorumlusu ve talebe mesulleri oldukları öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar sağlık raporu alınmak üzere hastaneye getirildi. Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.