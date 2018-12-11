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Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda 6 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adıyaman merkezli 3 il ve 2 ilçede yapılan fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman, Antalya, Gaziantep, Kahta ilçesi ve Alanya ilçesinde 13 farklı adrese fuhuş operasyonu yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden A.E.A., N.A., M.S., M.Ö., S.İ. ve Z.K., isimli 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan fuhuş olayında mağdur olan 6 kadının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, operasyonun düzenlendiği adreslere fuhuş yapmak için geldiği belirtilen toplam 45 kişiye para cezası kesildiği öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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