Adıyaman milletvekilleri Öğretmenler Gününü kutladı

Öğretmenler Gününü kutlayan Milletvekili Ahmet Aydın, bir toplumun öğretmenleri o toplumun bekası ve geleceği, öğretmenlerin elinde olduğunu söyleyerek, “İnsani hasletlerin eğitim ve terbiye ile geliştirilmesi, bilgiyle buluşturulması sorumluluğunu milletimiz adına sırtlanan öğretmenlerimiz, bu kutsal amaca hizmet ederken, alın terlerini azimleri ve fedakarlıklarıyla yoğurarak geleceğimizi şekillendirmektedirler. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, eğitim sistemimizi 2023 ve 2071 hedeflerimizle buluşturmak, eğitimdeki standartlarımızı yükseltmek için yoğun bir gayret ortaya konurken, inşallah bu gayretler öğretmenlerimizin ideal ve azimleriyle buluşacak ve Türkiye, tarihi birikimi ve kültürel zenginliğiyle bütünleşmiş örnek bir dünya medeniyeti inşa edecektir.

Öğretmenler Günü münasebetiyle, öğretmenlerimizin şahsında bu güne kadar evlatlarımızın yetiştirilmesi, eğitim ve öğretiminde önemli roller üstlenmiş, eğitim camiamızın bütün mensuplarına teşekkür ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Gününün, öğretmenlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Milletvekili Yakup Taş ise Öğretmenler Gününü kutlayarak, “Öğretmenler, çocuklarımızın topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilmesinde önemli bir rolü üstlenmekte ve bedeli hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar saygın bir görevi icra etmektedirler. Milletçe topyekun çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için de kararlılıkla yürüyen öğretmenlerimizin başarısı, ülkemizin gelecekteki başarısı olacaktır. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Öğretmenlerimiz, güzeli ve her alanda yenileşmeyi savunan, beraberliğimizin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin dönüşüm mimarlarıdır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum” diye konuştu.