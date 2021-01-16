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Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi, 2010 yılında restore edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoan’ın son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa karşı Türkiye’de devlet tarafından restore edildiğini söylediği kilise, manastır ve sinagoglardan biri de Adıyaman’da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoan'ın son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa karşı Türkiye'de devlet tarafından restore edildiğini söylediği kilise, manastır ve sinagoglardan biri de Adıyaman'da bulunuyor. Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi, aslına uygun şekilde restore edilerek, modern ve estetik hale dönüştürüldü


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldiği Çankaya Köşkü'nde yaptığı konuşmada, son yıllarda artan İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığa dikkat çekerek, "Biz kilise, manastır, sinagog, bunları hazinemizden, kendi cebimizden restorasyonlarını yapmak suretiyle ibadete açıyoruz. Bütün bunlar açık net ortadayken acaba şu anda Fransa'da, Almanya'da Avrupa'nın birçok yerinde Müslümanların ibadet hanelerine yapılan bu tür bombalama yaklaşımlarını neyle izah edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın devlet tarafından restore edildiğini açıkladığı kiliseler arasında Adıyaman'daki Mor Petrus Mor Pavluv Kilisesi de yer alıyor. Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2010 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında Adıyaman Mor Petrus Mor Pavlus Kilisesi restore edilerek, hemen yanındaki atıl haldeki eski idari binası kaldırıldı. Bu binanın yerine ise çağa uygun modern bir metropolit binası inşa edildi. Kilise ve çevresindeki düzenlemeler kapsamında ise avlular kesme taşlarla döşenerek yeşil alanlar ve çocuk oyun parkı oluşturulmuştu. Metropolitlik avlusunun doğu ve batı duvarları güçlendirilerek kesme taşlarla, mimari kapılarla bütünleştirildi. Çalışmaların ardından son derece modern ve estetik hale dönüştüren kilise, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı.

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