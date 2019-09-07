“Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesi imzalandı

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Gastronomi Turizmi Mali Destek programı kapsamında desteklenen “Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi” projesine destek sözleşmesi ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasında imzalandı. Adıyaman yöresel yemekleri ve ürünlerinin standartlarının geliştirilmesi suretiyle markalaşmasına katkı sağlayarak, yiyecek içecek endüstrisinde yer alan işletmelerin hizmet kalitesini geliştirmek projenin ana amaçları arasında yer alıyor. Projeyle ilgili bilgiler veren ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Adıyaman yöresel yemeklerinin ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin, yöre halkına ve turistik amaçlı ziyaretçilere daha iyi tanıtılması ve tüm lezzetleri Adıyaman Etsiz Çiğköfte markası gibi yüksek düzeyde temsil etmek istiyoruz. Ayrıca Adıyaman ASGEM bünyesinde tam teşekküllü bir uygulama araştırma mutfağı, servis atölyesi ve duyusal analiz laboratuvarı kurularak burada yapılacak gastronomi araştırmalarıyla yöresel yemeklerin, görünüm sunum ve lezzet açısından standartlaştırılması ve tescillenmesi yörenin mutfak kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak gastronomi turizmini geliştirmek, ayrıca bir gastronomi kütüphanesi oluşturmak hedeflerimiz arasındadır. Adıyaman yöresel yemeklerin tanıtılması ve markalaşması noktasında eğitimler düzenlenerek kaliteyi artırmak, yurt içi ve yurt dışından gelen tüm turistlere servisinden sunumuna, unutulmayacak üstün lezzetleri tanıtmak ve tattırmak istiyoruz. Projemizi destekleyen İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise konuşmasında, “Ajans olarak bölgemize katma değer üretmeye devam ediyoruz. Adıyaman Mutfak Sanatları Atölyesi projesi teknik destek projesi sözleşmesini Oda Başkanımız Mustafa Uslu ile imzaladık. Projenin Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'na ve üyelerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye konuştu.