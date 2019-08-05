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Adıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdü

Önceki gün 6 bıçak darbesiyle öldürülüp tarlaya atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik için Adıyamanlılar yürüyüş yapıp basın açıklaması düzenledi.


Öldürülen Hüseyin Nasrullah Çelik'in ailesi, yakınları, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Demokrasi Parkı önünde toplandı.


Burada toplanan kalabalık Hüseyin Nasrullah Çelik'in katil zanlısı Murat Ç. ile çocuk katillerine, istismarcılara idam istedi. Kalabalık adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, yaşanılan olaya tepki gösterilerek olayı gerçekleştiren Murat Ç'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Basın açıklaması sonrası öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi Saliha Çelik ve Babası Sadık Çelik, yüreklerinin yandığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan idam istediklerini vurguladı. Anne Saliha ile Baba Sadık Çelik, başka anne ve babalarının ciğerlerinin yanmaması için cezaların idam olması gerektiğini söyledi.


Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup, Adıyaman Valiliği önüne yürüdü. Valilik önüne kadar gelen kalabalık burada ‘idam' sloganları attı. Kalabalık grup bir süre slogan attıktan sonra sessizce dağıldı.

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