Adıyaman OSB'de 50 fabrika faaliyete geçti

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 201 fabrikanın 50'si deprem sonrası faaliyete geçti.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kapılarına kilit vuran işletmeler, yeniden kapılarını açtı. Depremin en çok etkilediği Adıyaman'da, depremden bir ay sonra fabrikalar yeniden üretime başladı.

Deprem nedeniyle başka illere göç veren Adıyaman'da işletmeler kalifiye elemanları kaybetti. Adıyaman'daki 201 işletmeden 50'si fabrikalarını açtı ancak yüzde 30 kapasiteyle çalışıyor. İşletmeler kalifiye elemanların başka illere gitmesinin önüne geçmek için biran önce konteynerlerin kurulmasını istiyor.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Abdulkadir Çelenk, “Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde 201 işletmemiz vardı. Depremde 15 fabrikamız ağır hasarlı, az ve orta hasarlı fabrika sayımız ise 30'dur. Bu fabrikaların az hasarlı olanların çoğu onarıldı. Bunlar faaliyete geçmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Şuanda 50 fabrikamız çalışıyor. Bunlarda yüzde 30 ile yüzde 50 kapasitede çalışıyor. Bizim dışarı giden işçilerimizin geri dönmesi için konteyner ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. İşçiler için konteyner kurulması lazım. Ama geç kalıyoruz. Kalifiye elemanları dışarı kaptırırsak fabrikalarımız için kötü olur” dedi.

Tekstil ve konfeksiyon fabrikası yönetici Remziye Baran Tekin, “Şuan yüzde 30 kapasiteyle çalışıyoruz. İstihdamı devam ettirmek ve insanların psikolojisi düzelmesi adına böyle bir karar aldık. Çalışanlarımızın başka illere gitmesini istemiyoruz. Şuan işçilerimizin barınma sorunu var. Bu sorunun biran önce giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tekstil İşçisi Halil İbrahim Deniz ise bir aylık aradan sonra işbaşı yaptıklarını ve çalışmanın deprem psikolojisini silmeye yardımcı olduğunu aktardı.