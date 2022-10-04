Adıyaman polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde denetimlerini aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde yaptıkları 41 farklı operasyonda 43 şahıs hakkında işlem yaparken bu şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonlarda, 2 kilo 522 gram esrar, 34.11 gram metamfetamin, 459 adet sentetik ecza hap, 4.4 gram sentetik kannabinoid maddesi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 kök Hint Kenevir bitkisi de ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelenin hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.