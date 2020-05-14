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Adıyaman Tabip Odası yeni başkanını belirledi

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik’in hayatını kaybetmesinin ardından, yerine yeni başkan seçildi.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik'in hayatını kaybetmesinin ardından, yerine yeni başkan seçildi.


Başkan Mehmet Necip Gürlevik'in vefatından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliği için ilk yedek üye asil üye oldu. Yönetim kurulu toplanarak yeniden görev dağılımı yapıldı.


Daha önce saymanlık yapan Doç. Dr. Yaşar Altun başkanlığa seçildi. Erdoğan Altunbaş genel sekreter, Murat Akbaba Sayman, Ramazan Çelik ve Aydın Bilgiç ise üye olarak görevlendirildi.

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