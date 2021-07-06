Adıyaman Türkiye'de en az vakanın görüldüğü il oldu

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından illere göre yüzbin oranında haftalık vaka sayısını açıkladı. 26 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında en az vakanın görüldüğü il Adıyaman oldu. Adıyaman yüzbinde 4,27 oranıyla listede en üstte yer aldı.

Korona virüse karşı Adıyaman'da aşılama oranı yüzde 46 sevilerine çıkarken, aşı sayısının arttırılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman'da yapılan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 300 bine yaklaştı.