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Adıyaman Ülkü Ocaklarından vefa ziyareti

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, Adıyaman Eski İl Emniyet Müdürü Metin Alper’i yeni görev yeri Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, Adıyaman Eski İl Emniyet Müdürü Metin Alper'i yeni görev yeri Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünde ziyaret etti.


Taha Şahin ziyaretin ziyaretine Ülkü Ocakları Trabzon İl Ocak Başkanı Altan Şahin eşlik etti. Sohbet havasında geçen ziyaret sonrasında Taha Şahin, misafirperverliğinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.


Metin Alper ise, görev yaptığı Adıyamanlılara selamlarını illetti.

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