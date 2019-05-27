Adıyaman Üniversite Kütüphanesi halkın hizmetine açıldı

Dr. Mehmet Turgut'un ilk icraatı üniversite bünyesinde yer alan kütüphaneyi sivil halka açmak oldu.

Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci ya da öğretmen kimlik kartı olan tüm vatandaşlar, üniversite kütüphanesinden yararlanabilecek. Kitap, süreli yayın, veri tabanı ve e-kitap koleksiyonunu genişletmeye devam edilen kütüphanede hali hazırda 114 bin 30 kitap ve 130 bin civarında e-kitap bulunuyor.

Abonesi olduğu elektronik kaynak veri tabanları ile de kullanıcılarını ağırlayan Adıyaman Üniversitesi Kütüphanesi 10 bin 664 elektronik dergiyi, 706 ansiklopediyi, 465 sözlüğü ve üniversite de hazırlanmış olan tüm lisansüstü tezleri okuma fırsatı sunuyor.

Kütüphanenin halka açılmasıyla birlikte okuyucu sayısının artması ve üniversite okumak isteyen tüm vatandaşlara açılmış olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut, toplumların ancak okuyarak muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkabileceğini söyledi.

Rektör Turgut, “Adıyaman Üniversitesinde ilk icraatımız kütüphanemizin kapılarını halkımıza açmak oldu. Okumanın önemini biliyoruz. İlk ayeti oku (İkra) olan bir dinin temsilcileri olarak okumaya değer vermek zorundayız. Sadece kendimiz değil çevremize de okutmamız gerekmektedir. Bu düşünceyle üniversitemizin bilgiye açılan kapısı olan kütüphanelerimizin kapısını halkımıza da açtık. İnşallah okuyan, soran, sorgulayan bir toplum olma yolunda hızla ilerleriz” diye konuştu.

Akademisyen ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarına temel oluşturacak ve araştırmalarına destek olacak yayınları ile kütüphane, hafta içi 09.00-19.00 ve Cumartesi günleri ise 09.00-16.00 saatleri arasında kitapseverler için açık olacak” diye konuştu.