Adıyaman Üniversitesi 3. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerine katıldı

Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri'nde yerini aldı.

Üniversite tercihleri noktasında öğrenci ve velilere daha etkin destek olmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenci ve veliler üniversite temsilcileri ile buluştu. Ziyaretçilere Adıyaman Üniversitesi hakkında bilgiler verilirken, broşür ve çeşitli yayınlarla tanıtımlar yapıldı.

Adıyaman Üniversitesini temsilen etkinlikte hazır bulunan Adıyaman Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi Erasmus+ Kurum Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Mutlu yaptığı açıklamada öğrenci ve velilere üniversitemizi tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Eğitim süreçleri boyunca gençlerin karşılaşabilecekleri en büyük yol ayırımlarından biri olan üniversite tercih sürecinde öğrenci ve velilere destek olmak istediklerini ifade eden Mutlu, "Kaliteli eğitim öğretimin yanı sıra sosyal açıdan da Adıyaman Üniversitesinin ne denli yaşanabilir bir üniversite olduğu konusunda bilgilendirmeler yaptık. Broşürlerimizi ve dergilerimizi dağıttık. Çok güzel bir proje olduğuna inanıyorum” diye konuştu.