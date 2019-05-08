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Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuar öğrencisinden başarı

Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuarı 2.

sınıf öğrencisi Mecit Bozkurt, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “Sahne Sırası Sende” adlı gençler arası müzik yarışmasında ikinciliği elde etti.


Adıyaman'daki il elemelerinden sonra Diyarbakır'daki Güneydoğu ve Doğu Anadolu elemelerinden de başarıyla ayrılan Bozkurt, Ankara'daki Türkiye finallerinde yedi bölgeden yedi yarışmacı ile mücadele etti.


Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dalında gerçekleştirilen yarışmada Mecit Bozkurt yarışmadan Türkiye ikinciliği ile ayrıldı.


Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Bozkurt, Adıyaman Üniversitesini en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadığını belirterek,“Yarışmamız, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti. Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu da bizleri takip etti. Oldukça heyecanlıydık. Ancak kendime güveniyordum. Bana güvenenlerin de güvenlerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum. Hocalarıma vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.


Elde edilen başarı ile ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Mecit Bozkurt'u tebrik ederek, "Adıyaman Üniversitesi bir bütün olarak her geçen gün başarılarına başarılar ekliyor. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bilimsel çalışmalarda Türkiye çapında kazandığımız başarılardan sonra müzik alanında da evladımızın kazandığı başarıyla gururlandık. Tüm bu başarılar işimizi ne denli titiz ve doğru yaptığımızın da birer göstergesi oluyor. Öğrencimizi, öğrencimizin ailesini ve öğrencimizi yetiştiren hocalarımızı kutluyorum ve hepsine ilimiz ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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