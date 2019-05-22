Adıyaman Üniversitesi geri dönüşümde fark attı

Üniversite Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında merkez külliyenin muhtelif alanlarına atık pil toplama kutuları, bina içi kağıt, metal ve plastik toplama kutuları yerleştirildi. Bina dışı kağıt, metal ve plastik toplama kutuları ve ara depolama istasyonları kurulurken aynı zamanda üniversite yemekhanesinde de faaliyete geçirilen proje kapsamında boş plastik su şişeleri ve poşetler toplanarak yine geri dönüşüm için toplanıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan ADYÜ Çevre Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Tufaner, bu yılın ilk üç aylık periyodunda takriben 5 bin 550 kg kağıt/karton ve yine takriben 2 bin 420 kg plastiği, toplam 7 bin 970 kg atığı geri dönüşüme kazandırıldıklarının altını çizdi. Geçen yıl ise 40 ton civarında karton ve 5 ton plastik toplanmıştı.

Amaçlarının üniversite külliyesi içerisinde yer alan geri dönüşüme müsait atıkların yeniden kazanılmasını ve israf etmeyen, çevre dostu bir üniversite olma yolunda ilerlemek olduğunu belirten Tufaner, “Üniversite külliyesi içerisinde uygun yerlere geri kazanım kutuları yerleştirilecek, geçici ve ara depo sahaları belirlenecektir. Faaliyetler minimum atık oluşacak şekilde gerçekleştirilecektir. Üniversite kampüs alanı içerisinde kullanım vasfını yitirmiş, geri dönüşüme müsait ürünler, faaliyet alanında yer alan ilgili geri kazanım kutusuna, geçici depo sahalarına veya ana depo sahalarında toplanacaktır. Üniversite külliyesi içerisinde veya faaliyet alanlarında geri kazanılabilen malzemeler düzenli olarak biriktirilecektir. Geri kazanım kutularının ve depo sahalarının düzenli olarak kontrolü yapılacaktır. Kutuların veya geçici depo sahalarının dolması durumunda ana depoya ilgili atıklar teslim edilecektir. Geri dönüşüm kutuları haricinde kalan kısımlarda oluşan temiz atıklar ayrılarak geri dönüşüm kutularına veya geri dönüşüm ara depolarında toplanacaktır. Akademik ve idari personel ofislerinden belirli periyotlarla geri dönüşebilir atıklar toplanacaktır. Üniversite külliyesi içerisinde her ne olursa olsun, hangi kaynaktan çıkarsa çıksın geri dönüşebilir atıklar çöp konteynerine atılmayacaktır. Çevre Yönetim Sorumlusu arkadaşımız bu talimatta belirtilen işleri haftada iki gün olmak üzere kontrol edecektir” diye konuştu.