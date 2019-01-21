Adıyaman Üniversitesi kampusunda 1942 model obüs

Tarihi değerlerini yaşatmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendine şiar edinen ADYÜ, Milli Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilen yazışmaların ardından 1942 yapımı 155 mm çapındaki M-114 marka obüsü (top) üniversite bünyesine kattı.

Adıyaman Çarşısı Minyaman, Nostaljik Ekmek Fırını, Su Değirmeni, Nemrut Dağı Minyatürü, Perre Antik Kenti Minyatürü, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü gibi Adıyaman'ın tarihi değerlerini görücüye çıkararak misafirlerin beğenisine sunan Adıyaman Üniversitesi, yakın tarih topçu gücünün bel kemiğini oluşturan M-114 marka obüsü de misafirlerinin beğenisine sunacak.

Obüsün, mimari yapısıyla kaleyi andıran Seyir Terasına (ADYÜ Kale) kurulup, mimari dokuya uyumlu hale getirileceği bildirildi. Hemen bu obüsün önüne bir Türk Bayrağı direği de yerleştirilecek.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, ‘Yaşayan ve Yaşatan Üniversite' parolasıyla yola çıktıklarını, bu kapsamda tarihi değerleri yaşatmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da kendilerine şiar edindiklerini belirtti.

Rektör Gönüllü, “Güzel Anadolu'muzun güzel şehirlerinden biri olan Adıyaman'ın tanıtımına ve kültürüne büyük önem veren, ‘Yaşayan ve Yaşatan Üniversite' parolasıyla yola çıkan Adıyaman Üniversitesi, eğitimin yanı sıra tarihi değerlerini yaşatmayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da kendine şiar edinmiştir. Bu kapsamda inşa ettiğimiz Adıyaman Evi, Yaşayan Kültürel Hazineler Müzesi haline getirilerek içerisinde Adıyaman örf, adet, gelenek, görenek ve kültürüne ait birçok materyal sergilenmeye başlandı. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş mesleki sanatlar sergilenmeye çalışıldı. Adıyaman Çarşısı Minyaman, Nostaljik Ekmek Fırını, Su Değirmeni, Nemrut Dağı Minyatürü, Perre Antik Kenti Minyatürü, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü gibi Adıyaman'ın tarihi değerlerinin minyatürleri ile de, bu tarihi değerleri üniversitemizde görücüye çıkararak misafirlerin beğenisine sunmaktayız. Bilindiği üzere Adıyaman Üniversitesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Bu nedenle kültürümüzü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Öğrencilerimizin ve misafirlerimizin kültürel değerlerimizi görerek bunlardan istifade etmeleri bizleri de mutlu etmektedir. Üniversitedeki öğrencilerimizin kültürel anlamda da kendilerini yetiştirmelerini istiyoruz. Tarihini bilen, yorumlayan, toplumsal değerlerle barışık bir nesil yetiştirmek en büyük amacımızdır. Bu kapsamda da ülkemizin birçok nadide bilim insanını, yazarını, şairini öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Adıyaman'ın yerel güzelliklerini tanıtmak için Adıyaman'ın önemli mekanlarının minyatürlerini yapmak suretiyle öğrencilerimizin istifadesine sunuyoruz. Bu mekanlarımızın donatımının sağlanması için de çabalıyoruz. Bu kapsamda, gerçekleştirdiğimiz yazışmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden çıkarılmış, silah olarak kullanılamayacak durumda bulunan, gerekli tadilatları yapılmış, kullanım dışı ‘kal' olan 1942 yapımı 155 mm çapındaki M-114 marka obüsü de bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu obüsü kampüs alanı içerisinde yapımı tamamlanan, şehrimize hâkim bir konumda olan ve mimari yapısı ile bir kaleyi andıran Minyaman alanının bir parçası da olan Seyir Terasına (ADYÜ Kale) yerleştirmeyi planlıyoruz. Bizlere destek veren başta Milli Savunma Bakanlığımız, Genel Kurmay Başkanlığımız ve Kara Kuvvetleri Komutanlığımız olmak üzere, tüm ilgililere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.