Adıyaman Üniversitesi kendi eğitim materyalini kendisi üretecek

İleri düzey teknolojiye sahip olan tezgahla birlikte profil, alın ve konik tornalamanın yanı sıra dairesel kesme, kanal açma, dış ve iç çapa vida açma, delik delme, kılavuzla vida açma ve raybalama gibi pratik ve teorik eğitime katkı sunması planlanan onlarca eğitim materyalinin yapımı Adıyaman Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Adıyaman sanayisinin ihtiyacı olan CNC operatörleri de düzenlenecek eğitim ve kurs faaliyetleriyle birlikte CNC torna tezgahı üzerinden verilecek uygulamalı eğitimle yetiştirilebilecek.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Şerif Çitil, yerli üretip yerli kullanma konusunda oldukça iddialı olan Adıyaman Üniversitesi Makine Mühendisliği olarak kullanılan ham maddenin çoğunu kendilerinin üreteceğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Çitil, “ Yüksek teknoloji özelliklerine sahip olan CNC torna tezgahı X, Z ve C ekseninde işleme kabiliyetine sahiptir. Bunun yanı sıra; silindirik tornalama, profil tornalama, alın tornalama, konik tornalama, dairesel kesme, kanal açma, dış ve iç çapa vida açma, delik delme, kılavuzla vida açma, raybalama, delik büyütme, delik içine kanal açma, parçanın alnına kanal açma, tırtıl çekme gibi kabiliyetlere sahiptir. Ayrıca tezgahta bulunan C ekseni özelliğinden dolayı parça üzerinde frezeleme işlemleri, kama kanalı açma, triger, düz, helis ve zincir dişli, sonsuz vida karşılık dişlisi gibi dişlileri üretebilme özelliği mevcuttur. Yüksek teknoloji özelliklerine sahip olan bu tezgahta iş parçası tek bir bağlama işlemiyle hemen hemen bütün işlemleri yaparak iş parçasının imal edilmesine olanak sağlamaktadır. Rektörümüz, CNC tornalama merkezinin alımı süreciyle başından sonuna kadar ilgilendi. Kendisini eğitime adamış, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip uygulayan, öğrencilerin faydası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir rektörle çalışmak bizler için de öğrencilerimiz için de büyük bir şanstır. Kıymetli Rektörümüze destekleri için teşekkür ediyoruz. İnşallah ülkemize tam donanımlı ve deneyimli bireyler yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.