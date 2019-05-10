Adıyaman Üniversitesi kent kültürüne sahip çıkıyor

Üniversite Merkez Külliyesi Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi karşısında yaklaşık 250 metrekare alanda inşa edilmeye devam edilen kerpiç ev için çalışmalarda sona gelindi. Aslına uygun projelendirilen, yazın serin kışın sıcak olacak şekilde tasarlanan kerpiç evin üzeri de aslı gibi ahşap oturtma üzerine topraktan yapıldı.

İçerisinde avlu, ocak, taka ve ekmeklik gibi kerpiç evlerin olmazsa olmazlarını barındıran kerpiç evin, on gün içerisinde bitirilerek teslim edileceği bildirildi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, “Üniversiteler bilim merkezidir, aynı zamanda bir ilin lokomotifidir. İlimizin kültürel değerlerine sahip çıkma ve hem üniversiteye gelen öğrencilerimize, hem ilimizi ziyaret eden misafirlerimize hem de vatandaşlarımıza bu değerleri gösterip gelecek kuşaklara aktarma adına çok ciddi gayretler gösterdik. Üniversitemiz külliyesinde bulunan Nemrut Dağı ve Perre simülasyonu, Yaşayan Kültürel Hazine Müzesi, Adıyaman Fırını, birçok eski zanaatin temsil edildiği Minyaman Çarşısı, Adıyaman Kalesi simülasyonu, tarihi cami modelleri vb. eserlerimiz de bunların en güzel örneklerinden. Bu güzelliklerin yanına bir de Adıyaman tarihinde önemli bir yere sahip olan tarihi kerpiç ev katmak istedik. Aslına uygun projelendirilen bu çalışmanın ardından İnşallah beklediğimiz gibi güzel bir sonuç elde edeceğiz. Kapılarını Adıyaman halkına sonuna kadar açan üniversitemiz İnşallah önemli bir yapıyı daha vatandaşların beğenisine sunacaktır” ifadelerini kullandı.