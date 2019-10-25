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Adıyaman Üniversitesi Kreşinde Cumhuriyet Bayramı kutlaması

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde bulunan kreşin öğretmen ve öğrencileri tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Karşılama” etkinliği düzenlendi.


Düzenlenen kutlamaya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, üniversite akademik ve idari çalışanları, öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Kreş Müdürü Barış Teber, Cumhuriyet'in ilanın 96. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.


Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünde düzenledikleri etkinlikle çocuklara Cumhuriyet bilinci aşılamayı hedeflediklerini dile getiren Teber, bu etkinlikle Cumhuriyet'in emanetçisi olan çocuklarla velileri bir arayla getirdiklerini söyledi.


Kreş bahçesinde düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan öğrenciler, günün anlam ve önemini içeren şiirleri ile büyük alkış topladı.


Animasyon gösterileri ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı karşılama programı, minik öğrencilerin Rektör Turgut'a Atatürk portresi hediye etmesi ve asker selamı durmasıyla son buldu.

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