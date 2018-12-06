Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinden Atatürk Barajına teknik gezi

Teknik gezi kapsamında Avrupa ve Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) hakkında yetkililerden bilgi alındı. Baraj hakkında bilgi veren yetkililer, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulama ve enerji üretimi için 1983 yılında inşaatına başlanan ve 1992 yılında işletmeye alınan 169 metre yüksekliğinde ve 48 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan Atatürk Barajının, 8 adet türbin ile toplam 2400 MW kurulu güce sahip olduğunu ve yapımında 84,5 milyon metreküp dolgu malzeme kullanıldığını belirttiler.

Teknik gezinin ardından üniversiteye dönen öğrenciler, Türkiye'nin gurur kaynağı olan Atatürk Barajını gezmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, "Bu tip geziler, üniversitede öğrendiğimiz bilgilerin uygulama sahasını görmek bakımından çok verimli oluyor. İlimizin ve ülkemizin nadide bir değeri olan Atatürk Barajını daha önce de görmüştük, fakat teknik anlamda incelememiştik, bizlere bu fırsatı sunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye, her biri birbirinden kıymetli hocalarımıza ve bizimle yakından ilgilenen Atatürk Barajı personeline teşekkür ediyoruz” diye konuştu.