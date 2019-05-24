İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut atandı

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.


2011 ve 2015 yılında Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne aday olan Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3. Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince ataması yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan 11 üniversitenin rektörü arasında yer Adıyaman Üniversitesi'ne, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Turgut atandı.


1962 yılında Adıyaman'da doğan Mehmet Turgut, ilk ve orta eğitimlerini Adıyaman'da tamamlayarak, 1987 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.


2011 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak göreve başlayan ve burada çocuk bölümünü kuran Mehmet Turgut, 2012 yılından beri Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Çocuk Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışıyor.


Turgut'un 32'si yurt dışı olmak üzere yayımlanmış toplam 221 çalışması olduğu biliniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.