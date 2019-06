Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Rektörlük Konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet töreni coşkuya sahne oldu.Düzenlenen törende Hekimlik Andı içerek eğitim hayatının sonunda hekimlik mesleğine ilk adımlarını atan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Törende Konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, mezun olan öğrencilere Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bilimsel temel ilkelerin ışığında; uygun fiziksel koşullarla iyi bir teknolojik alt yapı ve kaliteli bir eğitim programının desteğiyle güçlü bir akademik kadro tarafından eğitim verildiğini hatırlatarak, “Bugün sizlere vereceğimiz diploma, mesleğinizi yapabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışı kazandığınızın belgesidir. Saygın ve onurlu mesleğinizi layıkıyla yapacağınıza inanıyor ve size güveniyoruz” dedi.

Fakülte birincisi İbrahim Asım Bozkurt, yaptığı konuşmada üzerinde büyük emekleri olan ailesi ve hocalarına teşekkür ederken, Adıyaman Üniversitesinin, Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ile birlikte yepyeni bir vizyona girerek önemli adımlar atacağına inandığını söyledi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında, en az mezun öğrenciler kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Turgut, “Şimdiye kadar kaçıncı mezuniyet törenine katıldım hatırlamıyorum. Ancak bugünkü mezuniyet töreni benim için çok farklı ve çok önemli ve görüldüğü gibi en az değerli ailelerimiz ve sevgili genç meslektaşlarım kadar heyecanlıyım. Çünkü bugün, burada üniversitemizin gözbebeği olan Tıp Fakültesinin ilimizdeki ilk mezunlarının yuvadan uçma zamanı geldiği için toplanmış bulunmaktayız. Bugün büyük gün, hasat günü. Şairin dediği gibi, ‘Bütün bunlar ben yaşarken oldu; bunu bilsin insanlar.' Üniversite sınavlarının yalnızca 5 ilde yapıldığı ve sadece 22 üniversiteyi tercih edebildiğimiz zamanlardan geliyoruz. Hamd olsun, bugün tam olarak 211 üniversitemiz var. Tabii hepsinde Tıp Fakültesi yok, bu anlamda Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesine sahip şanslı illerimizden biridir. Tüm fakültelerimizle olduğu gibi tıp fakültemizle, hocalarımızla, öğrencilerimizle ve şüphesiz öğrencilerimizin aileleriyle gurur duyuyoruz. Gittikleri her yerde sizin gösterdiğiniz konukseverliği, insanlığı anlatacak 48 gönüllü elçimiz var artık. Adıyaman'ımızın konukseverliğini, insanlığını tüm öğrencilerimize sunduğunuz için, sizlere can-ı yürekten teşekkür ediyorum. Hocalarımız bilesiniz ki sizler öldükten sonra da onların yaptığı her iyilik, aldıkları her dua sizlerin sevap hanenize yazılacaktır. Öğrencilerimiz adına sizden ricam, sizler de öğrencilerimize haklarınızı helal ediniz. Onlar da bilmelidir ki hocalarının haklarını ödeyemezler” dedi.

Konuşmasına anne ve babalara seslenmek üzere devam etmek isteyen Turgut, gözyaşlarına hakim olamadı.

Turgut, “Çünkü rahmetli annem ve babam aklıma geliyor. Yaptığınız fedakarlıklar, inanın beni getirip sözün bittiği yere bırakıyor. Bugün sizlere öğrencilerim tarafından zaten bilinen ve örnek alındığına da inandığım hayatımdan bahsetmeyeceğim. Çünkü bugün zorluklarla geçen hayatımı anlatma günü değil, öğrencilerimizin başarısını kutlama günüdür. Öğrencilerim adına ben sizlerin teker teker ellerinizden öpüyorum ve en derin saygılarımı sunuyorum. Bilesiniz ki hocaları ve ağabeyleri Mehmet Turgut'un kapısı hem öğrencilerime hem de siz değerli ailelere sonuna kadar açıktır. Sizler de, bizlere ve çocuklarınıza bugün haklarınızı helal ediniz. Gururlanın, şükredin, Allah size herkese nasip olmayacak bir evlat vermiştir. Çünkü onlar Allah'ın Şafi isminin elçileri olarak ömürlerini sürdürecek ve tüm insanlığa hizmet edeceklerdir. Öğrencilerim bu ülkenin göz bebeğisiniz, devletimiz size çok ciddi yatırımlar yaptı. Sunulan imkanlardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerine teşekkür ediyorum.

Çok değerli hocalar eşliğinde donanımlı bir fakültede okudunuz. Yine çok donanımlı bir hastanede staj yaptınız. Bu imkanları bizlere sunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize de bu vesile ile şükranlarımı sunuyorum. Bu ülke, bu ümmet, bu Halil İbrahim'in coğrafyası, tüm dünya, tüm insanlık, bilesiniz ki sizden çok şey bekliyor” diye konuştu.

Törende konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise, sağlık konusunda ülkemizin Avrupa standartlarını yakaladığını belirterek, “Öncelikle bu zor fakülteyi bitiren arkadaşlarımı kutluyorum. Ben meslek ayırımı yapmayı tercih etmem ancak, konu sağlık olunca işler değişiyor. Tüm meslekler insan hayatına fayda sağlarken, tıp yaratılmışların en önemlisi olan insanların hayatını kurtarıyor. Hükümetimiz bilindiği gibi sağlık alanında önemli yatırımlar yaptı. Herek fiziki anlamda gerekse de teknolojik cihaz anlamında önemli katkılar sundu. Sağlık konusunda Avrupa standartlarının üzerindeyiz. Adıyaman'ımızda 50 ambulansımız var. Hastanelerimizin tam donanımlı olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra birçok ilimizde helikopter ambulans mevcut. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Son olarak gençlerimize bir şeyler söylemek istiyorum. Her hastaya anneniz, babanız ve kardeşiniz gibi davranırsanız tedavinin yarısını tamamlamış olursunuz. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi mezun öğrencilerine, Adıyaman Eğitim Araştırma hastanesi Çocuk Hastalıkları ve sağlığı Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak tarafından Hekimlik Andı içirildi.

Tören, dereceye giren öğrencilere il protokolü tarafından diploma ve hediyelerin verilmesiyle devam etti.

Fakülte birincisi İbrahim Asım Bozkurt'a diploma ve ödülü Vali Aykut Pekmez ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından, fakülte ikincisi Ensar Gazi Göçer'e CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, fakülte üçüncüsü Ayşe Ruken Kurt'a ise Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz tarafından verildi.

Mezun öğrencilere de diplomalarının verilmesinin ardından, hep birlikte keplerini havaya atan öğrenciler mezuniyet sevincini arkadaşları, hocaları ve aileleriyle paylaştı.

Düzenlenen törene Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Yener, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Alkıran, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreteri Esin Karayılan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. İ. Hakan Bucak, Doç. Dr. Cumhur Kırılmış, üniversite akademik ve idari çalışanları, veliler ve öğrenciler hazır bulundu.

Tören, il protokolü ve davetliler için hazırlanan kokteyl ve pasta kesimi ile son buldu.