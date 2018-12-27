Adıyaman Üniversitesi turuncu bayrak ve mavi bayrak ödüllerine aday

Engelsiz üniversite bayrakları kapsamında turuncu bayrak (Mekanda erişilebilirlik) ve mavi bayrak (Sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik) kategorilerinde ödüllere aday olacak olan Adıyaman Üniversitesi, engelli öğrenci ve çalışanları için erişilebilirlik konusunda tüm imkanlarını seferber ediyor. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı engelli öğrenci birimi koordinatörlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak başvuru yapılması planlanan kategoriler için ilgili fakülte, yüksekokul ve enstitülerce komisyonlar oluşturuldu. Başvurular için oluşturulan komisyonlarca yoksis.yok.gov.tr adresinde bulunan formlardaki sorulara dayanarak yürütülen çalışmalar, engelli bireylerin erişilebilirlik noktasında eksikliklerinin tam anlamıyla giderilmesi için yoğun bir biçimde devam ediyor.

2 Ocak - 1 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuruların ardından ödüller sahiplerini bulacak.