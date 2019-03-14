Adıyaman Üniversitesi yükselişine devam ediyor

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), 2018 yılında dünya genelindeki 11 sıralama kurumundan 4'ünün sıralama listesine girerek ülkemizin 37. üniversitesi oldu.

Akademik başarılarını baz alarak üniversite sıralaması yapan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından yayımlanan "2018 Yılında Adıyaman Üniversitesi 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu" başlıklı raporda 2018 yılında dünya genel sıralamalarında yer alan 173 Türk üniversitesi olarak açıklandı. Rapora göre Adıyaman Üniversitesi dünya genelinde üniversite sıralaması yapan 11 sıralama kurumundan 4'ünün sıralama listesine girebilme başarısı gösterirken aynı zamanda Türkiye'den sıralamalara girebilen 173 üniversite arasında da 37. sırada yer alma başarısı gösterdi.

2018 yılında dünya genelinde en az 6 sıralama listesine girebilmiş 20, en az 5 sıralama listesine girebilmiş 27, en az 4 sıralama listesine girebilmiş 40, en az 3 sıralama listesine girebilmiş 74, en az 2 sıralama listesine girebilmiş 94 ve en az 1 sıralama listesine girebilmiş 78 üniversite varken, ADYÜ en az 4 sıralama listesine girebilen 40 üniversite arasında yerini almış olup, 37. sırada oldu.

Konuyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, “Daha önceki konuşmalarımızda Adıyaman Üniversitesinin başarılarını sadece bizim söylemediğimizi, URAP, WEBOMETRICS, SCIMAGO ve USNEWS gibi bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen istatistiklerin de fevkalade başarılı bir üniversite olduğumuzu belgelendirdiğini ifade etmiştim. Nitekim son olarak URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından yapılan ve dünyadaki ve Türkiye'deki üniversitelerin performanslarının değerlendirildiği bir çalışma neticelendirildi. Bu çalışmanın sonucu olarak URAP tarafından yapılan açıklamada Adıyaman Üniversitemiz dünyada üniversiteleri sıralayan 11 kuruluştan 4'ü tarafından sıralamaya konuldu. Bu haliyle oluşan tabloda üniversitemiz Türkiye'de sıralamaya giren 173 üniversite içinde 37. sırada yer aldı. Bu başarıda emeği olan tüm akademisyenlerimizi kutluyorum. Elde edilen başarının tesadüf olmadığına inanıyoruz. Başarının çalışmayla birlikte geldiğini düşünüyor, çıtamızı yükseltmek ve daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bu nedenle yorulmadan çalışmaya ve çalışanı desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.