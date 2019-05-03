Adıyaman Üniversitesinde 14. mezuniyet töreni yapıldı

Mezuniyet Töreni il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Stadyumunda düzenlenen törende Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Genel Sekreter Yusuf Korkmaz, dekanlar, müdürler, akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler ve aileleri hazır bulundu. Mezun adaylarının kortej yürüyüşü ve programlarının tanıtılması akabinde tören, mezun adaylarının alandaki yerlerine yerleşmesinin ardından saygı duruşu, İstiklal Marşının okunmasının akabinde Elazığ Belediyesi Mehter Takımı tarafından gerçekleştirilen gösterisinin arından başladı. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmasında öğrencilere bir üniversiteden çok daha fazlasını vermenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. İlim ve irfan maratonunda ter döktükten sonra çalışmalarının meyvelerini almaya hazırlanan öğrencilere seslenen Rektör Gönüllü, “ Siz Adıyaman Üniversitesi'ni tercih ettiğinizde sizlere bir üniversiteden çok daha fazlasını sunacağımızı vadetmiştik. Çok şükür bugün itibarıyla bunları yerine getirmenin huzuru var içimizde. Öğrencilerimizi, Adıyaman Üniversitesinde okumakla özgüven kazanan saygın birer birey olarak toplumun kalbine yollamak bizim en büyük hedeflerimizden biriydi. Adıyaman Üniversitesi öğrencileri burada her şeyden önce kurumsal bir kimlik ve statü kazanmakla önemli bir deneyim elde etmiş oldular. Öyle inanıyorum ki bu deneyim 2023 Türkiye'sine giden yolda çok kıymetli bir yardımcı vazifesi görecektir. Adıyaman Üniversitesi bu vizyona destek sağladığı ölçüde kendisini başarılı sayacaktır ve biz bu başarıyı somutlaştırmak adına nitelikli pek çok adıma imza attık” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi.

Adıyaman Üniversitesi Mezuniyet Kütüğüne isim plakası, Rektör Gönüllü ile yedi dönem baz alındığında üniversite 1.si olan Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Esma Bulut tarafından birlikte çakıldı. Bulut'a Vali Aykut Pekmez ve Rektör Gönüllü tarafından dolayı başarı plaketi ve hediye verildi.

Üniversite 2.si olan Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Fatma Doğan'a İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Rektör Gönüllü, üniversite 3.sü olan Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Hikmet Polat'a ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Rektör Gönüllü birlikte plaket ve hediyelerini verdi. Ödül töreninin ardından bölümler bazında mezun adaylarına bölüm öğretim elemanları tarafından temsili mezuniyet belgelerinin verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesine geçildi. Tören, belge dağıtımının ardından tüm mezun adaylarının bir ağızdan 10'dan geri sayarak kep atmalarıyla son buldu. Mezuniyet töreninin ardından Adıyaman Harfane Ekibi tarafından hazırlanan konser ve Adıyaman Üniversitesi devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan müzik dinleti programı gerçekleştirildi.