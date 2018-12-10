Adıyaman Üniversitesinde badem paneli

Panele Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Ali Aydın, Prof. Dr. Seyit Temir, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çiftçiler katıldı. Panelin açılışında konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, badem yetiştiriciliğinde yaşanan sorunların ve çözüm yollarının konuşulacağı böyle bir toplantının Adıyaman ve Türkiye açısından hayırlara vesile olmasını diledi. Rektör Gönüllü, “Badem, ilimiz için katma değeri olan bir tarım ürünüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak hem badem üreticilerimizi daha da bilinçlendirmek hem de bademin üretimini teşvik etmek amacıyla bu paneli düzenlemeye karar verdik. Çünkü üniversiteler toplumun dinamiği olmalıdır, topluma ürettikleriyle veya bilgi birikimleriyle yön vermelidir. Bu misyonumuzu biliyor ve hem ilimize hem ülkemize faydalı bir şeyler ortaya koymak amacıyla yoğun bir gayret sarf ediyoruz. İlimiz için böyle önemli bir tarım ürününün konuşulacağı bu paneli düzenleyen ilgili kurumlara, üniversitemizin kıymetli personeline ve buraya gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi. Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Dekan Vekili Prof. Dr. Hasan Solmaz ise yaptığı konuşmada Adıyaman'ın gerek toprak yapısı gerekse mevsimi itibariyle birçok tarım ürününün yetiştirilmesine uygun olduğunu ve ildeki badem yetiştiriciliğinin son yıllarda ciddi bir artış kaydettiğini belirtti.

2012 yılına bakıldığında Adıyaman'ın komşu illere göre çok az bir tarım alanına sahip olduğu için badem üretiminde Adıyaman'ın isminin Türkiye'de geçmediğini ve o yıllarda Adıyaman'ın tarımda henüz markalaşmadığını söyleyen Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “Adıyaman artık Türkiye tarımında 1. Lige çıkmış durumda. Çünkü 58 bin dekar badem alanıyla Türkiye'de birinci sırada ve 262 bin dekar alanıyla Antep fıstığında üçüncü sırada. Sertifikalı tohum üretimine baktığımızda, nohut ve mercimek üretiminde birinci, arpa üretiminde üçüncü, buğday ve pamuk tohumu üretiminde ise yedinci sıradadır” şeklinde konuştu.

Düzenlenen panelin tarımsal ürün alanında ilk defa bütün paydaşların araya gelip kenetlenmesi açısından Adıyaman için önemli olduğunu söyleyen Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Türker Yener, “Bize verilen bir görev de arıcılık faaliyetleri konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmak. Arıcılık bölgesel bir görevimiz. Ama malumunuz arı badem için tozlaşmada en önemli canlı. Çünkü badem çiçeklerinde tozlaşmanın yüzde 90'dan fazla kısmı böceklerle ve bu oranın da tamamına yakını arılarla oluyor. Dolayısıyla badem projelerini arı projelerinden ayıramazsınız” diye konuştu.

Daha sonra Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şaban Karaat moderatörlüğünde alanında uzman konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.