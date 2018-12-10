Adıyaman Üniversitesinde Cemal Şakar söyleşi düzenledi

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekli "Okuyoruz, Sorguluyoruz" projesi kapsamında Öykü Yazarı Cemal Şakar ile söyleşi gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda düzenlenen programa Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk ile üniversite akademik ve idari çalışanları ve öğrenciler katıldı. Söyleşinin açılış konuşmasını yapan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selim Somuncu Yazar Cemal Şakar'ın öykücülüğünden ve eserlerinden bahsetti.

Son derece samimi bir ortamda gerçekleştirilen söyleşide Yazar Cemal Şakar, edebiyat, hikaye ve öykü üzerine kısa bir konuşma yaparak, insanın sosyal bir varlık olduğunu ve bu yüzden kendini ifade etmek zorunda olduğuna değindi.

İnsanın kendisini ifade etmediği zaman bir başkası ile iletişim kuramayacağını ve insanların sadece sosyal ihtiyaçlar sebebiyle bir arada olan varlıklar olmadığını belirten Şakar, “ İletişim için bir aradayız. İletişim içinse kendimizi anlatmamız, ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla insan-insan ilişkilerinin temeli, iletişim temelli bir ilişkidir. İnsan bu sebeple kendini anlatmak zorundadır.

Her insanın kendini anlatma biçimi farklıdır. Mesela iyi bir marangoz güzel bir masa yaparak, edebiyatçı şiir yazarak, ressam kendi duygu ve duyarlılığını renge aktararak ve müzisyen ise beste yaparak kendini ifade eder. Çünkü herkesin kendini ifade edebileceği yüzlerce yol var. Ben sanata ve edebiyata böyle bakıyorum. Çok seçkinci bir anlam da yüklemiyorum. Benim için iyi bir öykü ile iyi bir masa arasında fark yoktur” diye konuştu.

Yazar Cemal Şakar'ın konuşmasından sonra söyleşi soru-cevap şeklinde devam etti. Katılımcıların yoğun bir ilgi gösterdiği Cemal Şakar adeta soru yağmuruna tutuldu.

Söyleşinin sonunda Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, Şakar'a katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Cemal Şakar adına Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde dikilen fidanın sertifikasını kendisine takdim etti.