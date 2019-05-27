Adıyaman Üniversitesi'nde devir teslim gerçekleşti

Dr. Mehmet Turgut, görevi Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü'den devraldı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Makamında gerçekleşen cübbe töreni sade bir şekilde gerçekleştirildi. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ve eşi Necla Gönüllü, yeni Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Raife Aysun Turgut'u rektörlük girişinde karşıladı. Birlikte makama geçen eski ve yeni rektör birbirlerine çiçek takdiminde bulundu. Eski ve yeni rektörlerin eşleri de birbirlerine çiçek verdi. Talha Gönüllü, Rektör Mehmet Turgut'a rektörlük cübbesini giydirdi.

“Her zaman Mehmet Turgut Hocamın yanındayım”

Eski Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü, devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu güne kadar hizmet etme noktasında olabildiğince çalıştık. Üniversiteyi çok iyi bir noktaya getirdik. Kurulu düzen bir üniversite haline getirdik. Hali hazırda dünyada 1600'üncü sıralardayız. İnşallah Mehmet Turgut hocamla bu başarı daha da ilerleyecektir. Fiziki manada yapılması gerekenlerin hepsini yaptık ve yaşanacak bir üniversite bırakıyoruz. Yaşanabilir üniversiteler ve işlevsellik açısından Türkiye'de önde gelen üniversiteler arasına girdi. Bu işleri yaparken, ‘desinler' için değil, kentimize hizmet için bunu yaptık. Devlet üniversitesini Cumhurbaşkanımız sayesinde devralmıştık. Bu günde yine Cumhurbaşkanımızın takdiriyle devrediyoruz. Mehmet Turgut hocamızı Allah utandırmasın, Allah kolaylık versin. Ben her zaman yanınızdayım, hocamızı yalnız bırakmayacağız. Ne zaman isterseniz telefon kadar yakınım” dedi.

“Talha Hocamız 8 yılda çok güzel hizmetler yaptı”

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise konuşmasında, “Rektör Hocamla yaptığımız istişare sonucunda böyle dar kapsamlı bir devir teslime karar verildi. Rektörümüz Talha Gönüllü, bu üniversiteye 8 yıl hizmet verdi. Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri var. Hocamız çok sayıda projeye imza attı. Bundan sonra ki hayatında ona sağlıklı ömürler diliyorum. Hepinizin huzurunda eşlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Ailemize ayıracağımız zamanımızın büyük çoğunluğunu hizmet için ayırıyoruz. Bu gün devir teslim yapıyoruz. Talha Gönüllü hocamız 8 yıl çok güzel hizmetler yaptı. Bizde bize verilen sürede burada hizmet etmek istiyoruz. Hocamızın koyduğu taşların üzerine taş koyabilirsek ne mutlu bize. Bütün herkes rahat olsun ki hiçbir kimsenin özlük hakkının kaybına meydan vermeyeceğiz. Bundan herkes emin olsun. Önceliğimiz adalet ve liyakat olacak. Bu kapı hocamıza sonuna kadar açıktır. Siz buraya çok değerli hizmetlerde bulundunuz. Cumhurbaşkanıma da beni bu göreve layık gördükleri için çok çok teşekkür ediyorum. YÖK Başkanımız ve üyelerine de teşekkür ediyorum. Devlette devamlılık esastır. Allah hepimize hayırlı uğur etsin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Turgut ve eşi Raife Aysun Turgut, eski Rektör Prof. Dr. Talha Gönüllü ve eşi Necla Gönüllü'yü aracına kadar uğurladı.