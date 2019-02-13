Adıyaman Üniversitesinde İş-Kur semineri

İş Kur İl Müdürlüğünde görevli İş Kulübü Liderlerinden Ömer Faruk Bozan, Özlem Bozan ve Erkan Yılmaz tarafından verilen ve 3 gün devam eden eğitimlerin sonunda 197 öğrenciye katılım belgesi ve sertifika verildi.

Katılım belgeleri verilen öğrenciler faaliyetlerden oldukça memnun kalırken, İş Kulübü Liderlerinden Ömer Faruk Bozan, eğitimlerin İş-Kur tarafından hizmet amaçlı verildiğini belirtti.

Bozan, “Eğitimler oldukça verimli geçti. 3 gün süren eğitimlerin ardından Adıyaman Üniversitesinde eğitim gören 200 civarında öğrencimize sertifika ve katılım belgesi verdik. Böylelikle öğrencilerimiz iş görüşmelerinde kulüp liderleri tarafından verilen eğitimleri göz önünde bulundurarak daha dikkatli davranacaklardır. Mülakat teknikleri, CV hazırlama ve kendini tanıma konularında da önemli bilgiler sunduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu.