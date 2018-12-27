Adıyaman Üniversitesinde İslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji konferansı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Talip Alp katıldı. Alp, konuşmasında İslamiyet'ten önce Mezopotamya'da kurulan medeniyetler, İslam medeniyetleri ve bu medeniyetlerde bilim ve teknolojiye katkı sunmuş olan bilim insanları ile bu bilim insanlarının eserlerinden bahsetti.

Avrupa'nın yıllarca İslam medeniyetinde gerçekleştirilmiş bilimsel ve teknolojik çalışmaları bir şekilde görmezden geldiğini ifade eden Prof. Dr. Alp, “Avrupalılara göre bilim tarihi Yunanlılardan başlıyor. Daha sonra Sasaniler, Romalılar, Çinliler, Hintliler geliyor. 7. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar Avrupa'da hiçbir gelişme yok. Avrupalılar bu döneme karanlık çağ diyor. Halbuki bugünkü delillere göre 7. yüzyıldan itibaren bir İslam medeniyeti var ve 1500'lü yıllara kadar bilimin liderliğini de işte bu Müslümanlar yapıyor” dedi.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri anlamak için öncelikle kadim medeniyetler olan Sümerler, Babiller, Asurlar, Eski Mısır, Hint ve diğer Uzak-doğu medeniyetlerini anlamak gerektiğini belirten Prof. Dr. Alp, bu medeniyetlerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere çok büyük katkıları olduğunu vurguladı.

İnsanlığın her döneminde birçok ilerleme gerçekleştiğini belirten Alp, “Mesela Sümerlerde adalet, mahkeme, okul, şiir, sanat, hikayeler, çeşitli sporlar, çarpım cetveli, sayıların kareleri ve karekökleri gibi bugüne kaynaklık eden birçok husus var. Babiller de tıpkı Sümerler gibi matematikte ilerlemişler. Sümerlilere ilaveten Babiller'de bir de sayıların küpleri kullanılmış. Babiller gök biliminde bir hayli mesafe katetmişler. Takvim, Babil icadıdır. Babiller dünya medeniyetlerinin merkezidir ve bilim ihraç etmişlerdir. Yokluklara rağmen başarmışlar, bir takım şeylerin temelini atmışlardır” şeklinde konuştu.

Konferansın sonunda Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, programa katılımlarından dolayı Prof. Dr. Talip Alp'e teşekkür ederek, "Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin tarihine ışık tutması açısından bugünkü konferans çok faydalı oldu. Bir kez daha bilimde bugün gelinen noktaya hangi aşamalardan geçerek geldiğimizi hatırladık. Bilimin ne kadar önemli olduğunu ve bilime sahip çıkılmadığı takdirde bilimin kısa bir sürede nasıl el değiştirdiğini gördük. Zaman, bilim ve teknoloji zamanıdır. Üreten ve ürettiğini dünyaya pazarlayan ülkeler yön veriyor hayatımıza. Hamd olsun tarihimizde birçok parlak sayfamız var, yüzyıllarca dünyaya hükmetmiş bir medeniyetin torunlarıyız, geçmişimizde yüzyıllar boyu bilim ve teknolojiye yön vermişsek bugün de bunu başarabiliriz, bu potansiyel bizde var, ülkemizde var, gençliğimizde var, yeter ki gayret gösterelim, kendimize güvenelim ve tarih sayfalarının bizlerden de bahsedeceği icatlar, teknolojiler üretelim. İnsanlığa fayda sunabilecek bilimsel çalışmalar yapalım ve bu çalışmaları yapanlara da sahip çıkalım” diye konuştu.

Rektör Gönüllü, teşekkür konuşmasının ardından, Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde Prof. Dr. Talip Alp adına dikilen fidanın sertifikasını kendisine takdim etti.