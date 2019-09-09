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Adıyaman Üniversitesinde kadro atama sevinci yaşandı

Adıyaman Üniversitesinde kadro atamaları gerçekleşen profesör ve doçent öğretim üyeleri için cübbe giydirme töreni düzenlendi.


Rektörlük makamında yapılan törende, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut tarafından Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Prof. Dr. Abuzer Akgün, Prof. Dr. Yusuf Sevgiler, Doç. Dr. Sayad Kocahan, Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak, Doç. Dr. Habip Almış ve Doç. Dr. Deniz Taştemir Korkmaz ‘a cübbeleri giydirildi.


Tören esnasında kadro atamaları gerçekleşen akademisyenler, Rektör Turgut'a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. Kadro atamaları gerçekleşen akademisyenler adına konuşan Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Turgut'a teşekkür ederek, “Bugün, buradaki arkadaşlarım ve benim için heyecan verici bir gün. Yıllardır emek verdiğimiz bilimsel alanlarda, yeni kadrolarımızı almak bizleri tabi ki mutlu etmiştir. Bizleri, makamlarında ağırlayarak, mutluluğumuza ortak olan sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz” dedi.


Törende konuşan Rektör Turgut ise, “Birbirinden kıymetli akademisyenlerimizin kadro atamaları gerçekleştirildi. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah başta ülkemiz olmak üzere, ilimiz ve üniversitemiz adına faydalı bilimsel çalışmaların altına imza atarlar” ifadelerini kullandı.

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