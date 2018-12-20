Adıyaman Üniversitesinde "Kur'an-Sünnet İlişkisi” Konferansı

Adıyaman Üniversitesi İlmi ve Fikri Araştırmalar Topluluğu tarafından " Kur'an-Sünnet İlişkisi " konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Merkezi Derslikler Yunus Emre Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Kur'an-ı Kerim'in sünnetle korunduğunu belirterek Kur'an ve sünnet ilişkisinin önemine değindi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü konferansın ardından Çelik'e konuşmasından dolayı teşekkür ederek konferansa katılan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Rektör Gönüllü, ilimde derinleşmenin önemine değinerek, “Herkesin belli bir görevi var bu alemde. Kur'an-ı Kerim hükümleri ve sünnetler, çok açık ve net. Bizlerin ve elbette sizlerin görevi de ilim üretmek, teknoloji üretmek, ülkemize, milletimize sadık olmak. Size biçilen bu görevi yerine getirmek için de çok çalışmanız, çok öğrenmeniz gerekiyor. Sizler bizim için, ülkemiz için çok kıymetlisiniz. Geleceğimizi sizlere emanet edeceğiz, ancak kendini her alanda iyi yetiştirmiş bireylerle bu ülke daha da yükselecektir. Lütfen bunu unutmayın, çok okuyun ve çok çalışın” diye konuştu.