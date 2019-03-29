Adıyaman Üniversitesinde ‘Müzik' konferansı verildi

Öğr. Üyesi Göktan Ay'ın konuşmacı olarak katıldığı “Müzik Eğitiminde Klasik Türk Müziği-Türk Halk Müziği Etkileşimi ve Müzik Terminolojisi Sorunları” adlı konferans düzenlendi.

Konferans öncesi makam ziyaretinde bulunan Ay, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'ye kitaplar hediye etti. Mediko Sosyal Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler hazır bulundu. Etkinlik, konservatuvar öğrencilerden Emrah Yıldız, Mahsum Leventoğlu, Ali Rıza Söylemez, Alican Altunbaş ve Muhammet Taş tarafından sunulan Türk Halk Müziği dinletisi ile başladı. Konuşmasına etik kavramı üzerinden başlayan Dr. Öğr. Üyesi Göktan Ay, daha sonra mobbing ve intihal kavramlarına değinerek konuşmasını sürdürdü. Yapılan bilimsel çalışmalarda Türkçenin kullanımı hususunda birçok yanlışlıklar olduğunu vurgulayan Ay, Türkçenin doğru kullanımı üzerine çeşitli örnekler verdi. Bilimsel çalışmalarda ortak dil geliştirmenin önemine değinen Ay, konferansın son bölümünde öğrencilere mesleki deneyim ve birikimlerini anlatarak konferansı sonlandırdı. Konferansın ardından konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, müziğin kültürümüzün önemli bir parçasını teşkil ettiğini vurgulayarak, "Son yıllarda popüler kültürün etkisiyle, Türk Sanat müziğimiz ve halk müziğimizden uzaklaşmaya başladık. Genç nesillere de bizim kültürümüzü, özümüzü yansıtan bu müziklerin sevdirilmesi, öğretilmesi gerekiyor. Adıyaman Üniversitesi olarak son yıllarda devlet konservatuvarımızdaki öğrencilerimiz ulusal yarışmalarda bizleri gururlandıracak başarılar elde ettiler. Konservatuvarımız gayet iyi bir durumda. Müziğe gönül vermiş gençlerimizi üniversitemiz konservatuvarında eğitim almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Konferans sonrasında Dr. Öğr. Üyesi Göktan Ay'a Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Barış Toptaş tarafından üniversite külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.