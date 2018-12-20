Adıyaman Üniversitesinde "Okyanustan Damlalar" dinletisi

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleşen dinletiye üniversite akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler katıldı.

Programda Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından seslendirilen şiirler ve türküler büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda konuşan ve aynı zamanda etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Türker Barış Bulduk, dinletiye katılan herkese teşekkür ederek, "Bu tip etkinliklerin sıklaştırılması öğrencilerimizin şiiri, edebiyatı, türkülerimizi sevmesine, benimsemesine vesile oluyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin okumuş oldukları bölüme aidiyet duygusunun pekişmesini sağlıyor. Öğrencilerimiz yoğun bir sınav periyotuna girecekler, sınavlar başlamadan önce böyle bir etkinlikte buluşmak istedik. Bu etkinlik için yoğun bir biçimde hazırlandık, emek verdik ve güzel bir sonuç elde ettik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.