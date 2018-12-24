Adıyaman Üniversitesinde Şair Ali Emre söyleşisi yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Okuyoruz, Soruyoruz Projesi” kapsamında düzenlenen söyleşi Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesindeki Vehbi Koç Konferans Salonunda yapıldı. Adıyaman'a ilk kez gelmenin ve bu güzel Anadolu şehrini görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek sözlerine başlayan Ali Emre, eseri "Nurettin Zengi" kitabı üzerine konuştu. Ali Emre, “Her tarafımızda kahramanlar var. Tarihimiz bilge kadınlarla, yiğit analarla, onurlu, erdemli gelinlerle, güzel işlere imza atan çocuk yaştaki kahramanlarla, büyük savaşçılarla, komutanlarla dolu, ama bunları anlatma, aktarma, günümüze taşıma noktasında çok büyük bir yetersizlik içerisindeyiz” dedi.

Türkiye'deki üniversitelerde tarih, edebiyat, Arap dili ve edebiyatı gibi bölümlerin olduğunu ancak Nurettin Zengi ile ilgili hiçbir kitap bulunmadığını belirten Ali Emre, bu nedenle kendisinin şair olmasına rağmen Nurettin Zengi hakkında bir kitap yazma ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Emre, “Bu güzel topraklarda nefes alıyorsak, başı dik, izzetli ve şerefli bir şekilde bu topraklarda yürüyorsak bu toprakları ekip, biçiyorsak, bunu Nurettin Zengi gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, Baybars gibi kahramanlara borçluyuz. Kudüs üzerine sefer yapmayı düşünen Nurettin Zengi 55 yaşında, bir tür boğaz hastalığından dolayı vefat etmiştir. Fakat Kudüs'ün alınması için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. 100'e yakın üniversite kurmuştur, 50'ye yakın medreseyi ihya etmiş, yine bunlara ek olarak 50'ye yakın medreseyi de sıfırdan kurmuştur. Maraş yakınlarına kadar gelmiş, Sultan 2.Kılıçarslan ile Ceyhan Nehri yakınlarında mücadele etmiş ve 2. Kılıçarslan'ı düşmanların karşısına neden çıkmadığı konusunda uyarmıştır. Bu uyarı, Kılıçarslan'ın hayatını değiştirmiştir. Kılıçarslan, Nurettin Zengi'nin sözleriyle iman tazelemiş ve sonrasında Anadolu'yu kervansaraylarla donatmıştır. 2. Kılıçaslan'ı Kılıçarslan yapan Nurettin Zengi olmuştur. Nurettin Zengi, bütün uyuyanları uyandırmaya yeten bir adamdı. Yetişmesinde en büyük katkısı olduğu kimse de Selahaddin Eyyubi olmuştur” diye konuştu.

Konuşmanın ardından katılımcıların sorularını cevaplandıran Ali Emre'ye, söyleşinin sonunda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk tarafından Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesinde Ali Emre adına dikilen fidanın sertifikası takdim edildi.