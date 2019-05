Adıyaman Üniversitesinde “Su Kullanım Bilinci” konferansı

Dr. Eyüp Debik'in konuşmacı olarak katıldığı “Su Kullanım Bilinci” konferansı düzenlendi.

Üniversite Merkez Külliyesi Vehbi Koç Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Konuşmasına su kullanımı, suyun hayatımızdaki önemi ve Türkiye‘deki su tüketiminden bahsederek başlayan Debik, suyun kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Debik, “Enbiya Suresi 30. ayette Yüce Allah 'Biz her canlıyı sudan yarattık.' derken aslında suyun öneminden bahsedilmiştir. Doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 farklı halde bulunabilen tek element sudur. Bütün canlılar hayatlarını suya borçludur. Su, medeniyetlerin kurulmasına öncülük etmiştir. Dikkat edilirse medeniyetler su kenarlarında kurulmuştur. En güzel örneği İstanbul'dur. İnsan vücudunun yüzde 60'ı sudan oluşur. Su tarımın olmazsa olmazlarındandır. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Bugün susuzluk çeken Afrika'da bile insanlar su olmadığı için değil, var olan suyu teknolojiyi kullanarak kullanılabilir hale getiremedikleri için susuzluk çekiyorlar. Dünyadaki yedi milyar insandan iki milyarı sağlıklı su tüketemiyor. Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1430 metreküptür. Bu su sıkıntısı çeken bir ülke olduğumuzu ve 2030 yılında su fakiri bir ülke olabileceğimizin belirtisidir. Şunu belirtmek isterim ki, su çok az, ulaşımı zor ve her adımı maliyetten ibarettir. Suyun kıymetini bilelim. Bugün çekilen su sıkıntısının en büyük nedenlerinden biri israftır. Suyun kıymetini bilelim, çünkü su da her şey gibi kaybedilince kıymeti anlaşılan bir maddedir” şeklinde konuştu.

Konferansın ardından Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Tufaner tarafından Debik'e üniversite merkez külliyesinde adına dikilmiş fidanın sertifikası takdim edildi.