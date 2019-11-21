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Adıyaman Üniversitesi'nde Teknokent kurma çalışmaları

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Turgut ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu Teknopark İstanbul'u ziyaret ederek,incelemelerde bulundu. Rektör Turgut, "Üniversitemizde teknokent kurmayı planlıyoruz" dedi.


Ziyarette, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgür Özçelik ile bir araya gelen Rektör Turgut, Teknopark İstanbul'un çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.


Rektör Turgut çok verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Adıyaman Üniversitesinde kurmayı planladığımız Teknokent için bugün Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu ile bir araya geldik. Teknopark İstanbul bizim için çok güzel bir örnek. Üniversitemizde neleri, nasıl yapabileceğimizle ile ilgili Bilal Bey ve ekibiyle bir değerlendirmede bulunduk. Teknopark İstanbul'un laboratuvarlarını gezerek, alt yapı imkanları hakkında konuştuk. Üniversiteler, teknolojinin merkezi olmak zorunda. Sürekli yenilenen ve gelişen teknoloji çağına bizlerin de ayak uydurması ülkemiz ve geleceğimiz adına büyük önem taşıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak hem öğrencilerimizin hem de bölge halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bir Teknokent kurarak bu alanda önemli bir misyon yüklenmek istiyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette bu anlamda bizlere ciddi katkılar sunan Bilal Bey'e ve ekipteki tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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