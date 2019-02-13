Adıyaman Üniversitesi'nde ‘Yedi Yılın Panoraması' hazırlandı

Dr. Talha Gönüllü, İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret ederek, ‘Yedi Yılın Panoraması' isimli dergiyi hediye etti.

Dr. Talha Gönüllü beraberinde Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Kamil Varınca ile birlikte İhlas Haber Ajansı Muhabiri Ahmet Arslantaş'ı ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan, ‘Yedi Yılın Panoraması' isimli dergiyi hediye eden Rektör Gönüllü, 2011 yılı Mayıs ayı ile 2018 yılı Mayıs ayı arasında yapılan çalışmaların dergide yer aldığını söyledi.

geride bıraktım. Tek gayem ata yurdum olan Adıyaman'ı bir ‘ilim şehri' yapmanın bir vesilesi olmak ve Üniversitemizi hak ettiği düzeye yükseltmek olmuştur. Adıyaman Üniversitesi'ndeki değişim ve gelişimi tek bir kitapçık ile anlatmak ve aktarmak elbette mümkün değildir. Bu eser bir nebzede olsa atiye bir haşiye olsun diye hazırlanmıştır.Fotoğraflar ve tablolar eşliğinde Adıyaman Üniversitesi'ndeki değişim ve gelişimi net olarak göreceksiniz” dedi.

Dr. Talha Gönüllü, 2006 yılında kurulan üniversitenin sürekli olarak gelişimini sürdürdüğünü ve bu gün Ülkemizin üniversiteleri arasında fark edilir bir konuma yükseldiğini söyledi.