Adıyaman Üniversitesinde “Yemen'de Kadın ve Çocuk” konulu sergi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. Seyit Temir ile birlikte Merkezi Derslikler Fuaye Alanında yer alan sergiyi ziyaret etti. İnsan Hak ve Hürriyetleri Derneği, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile yardım amacıyla Yemen'e giden gönüllülerin fotoğraflarının yer aldığı sergide, en mağdur kesim olan “Kadın ve Çocuk” teması işlenerek Yemen'de yaşanan insani krize dikkat çekildi.

Sergi ziyaretinde konuşan Rektör Gönüllü, yardım faaliyetlerini konu alan bu tür sergilerin insanlardaki yardımlaşma duygularının güçlenmesine vesile olduğunu söyledi. Yemen'de yaşanan iç savaş dolayısıyla binlerce insanın yaşamını yitirdiğini ve milyonlarca insanın da sağlık, gıda ve kıyafet yardımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Rektör Gönüllü, “Yemen'de uzun bir süredir bir insanlık dramı yaşanıyor, fakat dünya kamuoyu bu drama sessiz. Koskoca bir ülke açlıkla, kanla, gözyaşıyla daha da büyük bir felakete doğru sürükleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ayrıca yardım kuruluşları ve gönüllüler, bu ateşe az da olsa bir su serpmek için yollara düşüyorlar, çeşitli platformlarda bu büyük drama dikkat çekmeye çalışıyorlar. Biz de üniversitemizde böyle bir sergi düzenleyerek, kamuoyunu aydınlatmayı ve bu büyük insanlık dramına karşı herkesin elinden geleni yapmasını sağlamayı amaçladık. Emek veren tüm öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sergi hakkında bilgi veren Kültürel Gelişim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Aydın ise, 7 yıldır Yemen'de yaşanan insani krizin artık ölümcül noktaya ulaştığını belirterek, “Bu sergiyi atalarımızdan bize miras kalan kardeşlik ve hasbilik duygusunu güçlendirmek amacıyla açtık. Oradaki kardeşlerimizin yaşadığı açlık, zulüm ve gözyaşını Hz. Ali'nin “Bir zulme engel olamıyorsanız en azından o zulmü duyurun” sözü gereği duyurup bu şekilde oradaki insanlara bir katkı sağlamayı hedefledik” diye konuştu.

Birbirinden çarpıcı fotoğrafların yer aldığı sergiye öğrenciler, üniversite personeli ve vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.