Adıyaman Üniversitesinden Barış Pınarı Harekatına destek

Dr. Mehmet Turgut başkanlığında toplanan Adıyaman Üniversitesi Senatosu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatına oybirliği ile destek kararı aldı.

Adıyaman Üniversitesi Senatosu aldığı karar ile şu görüşlere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak, bölgeye barış ve huzur getirmek hedefiyle Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile barış harekatına başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti, 2011 yılından bu yana Suriye'nin içinde bulunduğu istikrarsızlık nedeniyle, bölge ülkeleri içerisinde en fazla etkilenen ülke olmuştur. Onlarca yıldır kahramanca mücadele ettiğimiz hain terör örgütlerine, Suriye'nin kuzeyinde yapılanan PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri de eklenmiş ve ülkemizin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Şanlı tarihi boyunca her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında durmuş olan yüce Türk milleti, binlerce yıldır bulunduğu bu coğrafyada dosta güven, düşmana korku salmıştır. Mehmetçiğinden generaline kadar büyük bir onur ve gururla hareket ederek, güvenliğimizi sağlamak için kahramanca mücadele eden tüm askerlerimize bu kutlu seferde muvaffakiyetler diliyoruz. Yüzbinlerce insanın öldüğü ve adeta sonu gelmez bir savaş haline gelen Suriye krizinin açmış olduğu yaraları iyileştirmek, ülkemizin ve Suriye'nin kuzeyinde yaşayan insanların güvenliğini teminat altına almak için Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatını Adıyaman Üniversitesi Senatosu olarak oybirliği ile desteklediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız. Allah ordumuzu muzaffer eylesin.”