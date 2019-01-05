Adıyaman Üniversitesi'nden bir başarı daha

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, üniversitedeki araştırmacıların patent alma süreçlerinin üniversite tarafından desteklendiğini vurguladı.

Bu kapsamda öncelikle 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında üniversite bünyesinde FSMH komisyonunu oluşturulduğunu belirten Gönüllü,“ Komisyonun kurulmasının ardından araştırmacılara FSMH'nin bilinirliğinin arttırılması, önemi ve yasal getirileri başlığında çok sayıda bilgilendirme toplantıları yapıldı. Patent başvuru dosyasının hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Üniversiteler topluma her anlamda öncü olmalıdır, bu anlamda üniversitemizdeki araştırmacıların patent başvurularını arttırarak ülke kalkınmasında önemli bir yeri olan Sınai ve Mülkiyet kavramında üniversite olarak güçlü bir noktaya gelinmesi hedeflenmiştir” dedi.

Rektör Gönüllü, sürdürdükleri çalışmaların olumlu sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "FSMH ile ilgili yürüttüğümüz çalışmalar hemen sonuçlarını vermeye başladı. Üniversitemizde FSMH komisyonu kurulmasından sonra, ADYÜ bünyesinde 13 patent başvurusu hizmet buluşu olarak kabul edildi ve patent başvuru işlemleri üniversite tarafından desteklendi" diye konuştu.

İlgili patent başvurularından ilkine ait Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan ön araştırma sürecinin tamamlandığını da belirten Rektör Gönüllü, bu sürecin olumlu sonuçlandığını ve patent alma süreci devam ederken diğer patent başvurularına dair süreçlerin de olumlu bir çizgide devam ettiğini ifade etti.