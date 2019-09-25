Adıyaman Üniversitesinden, “Kaynak Ol” projesine destek

Dr. Mehmet Turgut'u makamında ziyaret etti.

Temmuz 2019'da Malatya'da mevsimlik işçi olarak çalışırken, boğularak hayatını kaybeden Adıyaman Spor Lisesi öğrencisi Mehmet Ali Kaynak anısına hazırlanan “Kaynak Ol” adlı projeyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Turgut ve Aksoy proje ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Projeyle ilgili bilgi veren Müdür Aksoy, proje kapsamında öğrencilere ilkyardım, can kurtarma ve yüzme eğitimi vereceklerini belirterek, “Mehmet Ali Kaynak adındaki öğrencimiz ne yazık ki mevsimlik tarım işçisi olarak gittiği Malatya'da yüzme bilmediği için boğularak hayatını kaybetmişti. Başka kardeşlerimizin de bu şekilde hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Bizlere derin bir üzüntü yaşatan bu talihsiz olayın ardından öğrencilerimizle birlikte “Kaynak Ol” adlı bir proje hazırlamaya karar verdik. Projemiz kapsamında öncelikle ilkyardım, can kurtarma ve yüzme eğitimi vermeyi uygun gördük. Bugün burada Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamızdan da destek istemeye geldik. Projemizi oldukça güzel bulan hocamız, bizlere destek vereceğini söyledi. Kendisine, şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah el ele vererek başka Mehmet Ali'lerin hayata tutunmasını sağlayacağız” dedi.

Turgut ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben öncelikle merhum evladımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak bu projeye destek vermek bizleri çok sevindirir. Adıyaman Üniversitesinin kapıları bütün vatandaşlarımıza sonuna kadar açık, buradaki fiziki ve sosyal imkanlardan Adıyaman halkı faydalanabilir. Okulumuz çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamış. Elbetteki elimizden gelen desteği sunacağız. Hocamızın da dediği gibi başka evlatlarımız bu şekilde can vermesin” diye konuştu.