Adıyaman Üniversitesinden "Şehrim Adıyaman" projesi

Rektörlük Makamında imzalanan sözleşme ile başlayan proje, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, Dekan Yardımcısı Öğr. Üyesi Dr. Ebubekir İnan, Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Cem Koray Olgun, Coğrafya Bölümü Arş. Gör. Dr. Mehmet Ali Toprak'ın yanı sıra Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Emre Öztürk'ün katkılarıyla hazırlandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü yaptığı açıklamada, “Şehrim Adıyaman” projesinin kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesi anlamında Adıyaman için bir ilk olduğunu ve yapılacak araştırmaların sonuçlarının şehir için kalıcı etkiler bırakacağını vurguladı.

Proje ekibinin farklı alanlardan ve uzman akademisyenlerden oluşuyor olmasının proje kültürü anlamında Adıyaman Üniversitesince gelinen noktayı göstermesi açısından oldukça önemli olduğuna da değinen Rektör Gönüllü, “Projeyle birlikte gerekli farkındalık çalışmalarının yapılması ve kent kültürünün yerleşiklik kazanmasını sağlamak üzere çeşitli faaliyetlerde bulunulmaktadır” dedi.

Rektör Gönüllü, projenin Adıyaman'ın kentlilik bilinci ve kent kültürünün geliştirilmesinde yardımcı olacak etkenleri ortaya çıkarmak ve bunların muhafaza edilip sürdürülmesini sağlayacak koşulların oluşturulmasını hedeflediğini belirterek, "Üniversiteler bir şehrin dinamiğidir, üniversiteler bilgi üretir, proje üretir. Hazırladığımız bu proje de bunlardan birisi. Adıyaman, Anadolu'muzun kadim yerleşkelerinden birisi ve bünyesinde birçok farklı medeniyetin izlerini taşımakta. Böyle eski bir şehirde kent kültürünü ve kentlilik bilincini geliştirmeyi amaçlayarak ilimize katkı sunmayı düşündük. Bu anlamda sürdürülen çalışmaların Adıyaman için hayırlı olmasını diliyorum, başta proje ekibi olmak üzere destek veren herkese ve İpekyolu Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında ilk olarak, çalışma programlarına ilişkin planlanma ve uygulama denetiminin yapılacağı, veri değerlendirme, analiz ve sunumlarının gerçekleştirileceği bir koordinasyon merkezi olarak hizmet verecek olan “proje odası” gerekli tüm teçhizatla hazırlandı.

Saha çalışması yürüten proje ekibi, Adıyaman'ın çeşitli semt ve mahallelerinde anket, mülakat ve katılımlı gözlem yoluyla oldukça kapsamlı bir veri elde etmeyi amaçlıyor. Adıyaman merkez başta olmak üzere, Kahta, Besni ve Gölbaşı gibi ilçelerde de eş zamanlı olarak yürütülen saha faaliyetlerinin kısa zaman içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Proje ekibi, saha faaliyetleri neticesinde elde edilecek verilerden bir “sembol envanter” çıkarıp Adıyaman'ın tarihsel ve kültürel dokusunu yansıtan ögelere ilişkin görünürlük ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirmeyi de amaçlıyor. Ayrıca proje ekibinin çalışmalarıyla, 2019 yılı içerisinde, alanında uzman yetkili isimlerin katılımıyla, geniş ölçekli çalıştay, seminer ve toplantılar düzenlenip Adıyaman'ın tanıtımının yapılması planlanıyor.