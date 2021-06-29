Adıyaman vaka sayısındaki başarı tablosunu aşıda da göstermek istiyor

Korona Virüs (Covid-19) vaka sayısında Türkiye'nin en düşük 2. ili olan Adıyaman'da yakalanan bu başarıyı, aşılama oranında da yakalamak istiyor.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, toplum olarak el birliği ile vaka sayılarının minimize edildiğini, yüz bin kişiye düşen haftalık vaka sayılarında Türkiye'de 2. olduklarını belirterek, bu başarının devam edebilmesi için aşının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Aşılama çalışmalarının çok sayıda ekip ile sürdüğünü dile getiren Öz, “Adıyaman yüz bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı en az olan Türkiye'de ikinci iliz. Vaka sayısının düşük olmasında desteklerini bizlerden esirgemeyen Valimize, 1,5 yıldır sahada alın teri döken tüm sağlık çalışanlarımıza, pandemi kurallarına uyarak, duyarlılık gösteren tüm halkımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Vaka sayılarının yükselmemesi bu güzel tablonun devam etmesi, ancak 18 yaş üzerindeki herkesin aşı olmasıyla mümkün olacaktır. Merkez ve ilçelerimizde tüm hastanelerde, 7 gün boyunca saat 08.00 ile 24.00 arasında; Saat Kulesi Aşı Polikliniğinde (1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi) hafta sonları dahil 08.00-24.00 arasında, aile hekimliklerinde hafta içi saat 08.00-17.00 arasında randevulu ve randevusuz olarak ücretsiz Covid aşısı yapılmaktadır.

Hastane ve sağlık kuruluşlarının haricinde 89 adet mobil aşı ekibimiz aşı yapılmaktadır. Fabrikalarda, avm, parklar olmak üzere sahada aşı yapmaktadır. Türkiye ortalamasının altında olan aşı ortalamasının hep birlikte el ele vererek, inşallah yukarılara çıkartacağız.

Maske, mesafe ve temizliğe ilaveten pandeminin sonlanması için tek şart Dünya Sağlık Örgütünün de önerdiği üzere aşı olmaktır. Vatandaşımızdan gönül rahatlığıyla aşılarını olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.