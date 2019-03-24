Adıyaman Valiliği ‘Sıfır Atık' uygulamasına başladı

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık oluşumunun engellenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ‘Sıfır Atık' projesi Adıyaman Valiliği tarafından uygulamaya başladı.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, ekonomiyi güçlendirip kaynakları korumak, atıkları kontrol altına almak, yeşil bir doğa, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Adıyaman Valiliği tarafından uygulamasına başlanılan ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında, valilik başta olmak üzere hükumet konağının bütün katlarında kullanılmak üzere 4'lü atık kutuları yaptırıldı.

Adıyaman Valiliği binasında hizmet veren tüm birimler için kağıt-plastik-cam- metal ve atık pil ayırım kutuları temin edilerek hem personelin hem de vatandaşların kolayca ulaşabileceği şekilde ofis katlarına ve koridorlara renk skalasına göre geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek her kutunun üzerine de bilgilendirici afişler asıldı.

Hayata geçirilen proje ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının giriş ve koridorlarına personelin ve vatandaşların kolayca ulaşabileceği şekilde geri dönüşüm kutuları yerleştirilecek.